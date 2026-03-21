قبل لقاءه بشباب بلوزداد تعرف على تشكيل النادى المصري

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل الفريق لمباراة بلوزداد الجزائري بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية

التشكيل الاساسي

وجاء تشكيل النادى المصري الاساسي ليضم عصام ثروت لحراسة المرمى كريم العراقي ، محمد هاشم ، أحمد منصور ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر. محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.منذر طمين ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن لخط الهجوم

قائمة البدلاء

وضمت قائمة بدلاء المصري محمد شحاته لحراسة المرمى ، مصطفى العش ، عميد صوافطة، بونور موجيشا، عمر الساعي ، كريم بامبو ، ميدو جابر ، مصطفى زيدان ، محمد الشامي.