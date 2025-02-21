البحوث الزراعية يستعرض تقريرا عن أنشطة وإنجازات معهد التناسليات الحيوانية

تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا من الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية عن انشطة وانجازات المعهد خلال الفترة من 1 يناير حتي 19 يناير 2025 وياتي ذلك وفقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستاذ علاء فاروق، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تحت اشراف الدكتور مصطفى سعيد فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية الدولية ISO 21001 : 2018 ).

وفى إطار النشاط المستمر للقوافل العلاجية والبيطرية على مستوى الجمهورية والتى تقدم خدمات مجانية بيطرية لخدمة صغار مربي الإنتاج الحيواني والتى وجه بتنفيذها رئيس مركز البحوث بالإضافة إلى النشاط التدريبي والارشادي لرفع كفاءة الباحثين بالمعهد، قام المعهد فى خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 19/2/2025 ، بتنفيذ عدد ( 7 ) دورة تدريبية داخلية باجمالي عدد ( 51 ) متدرب من الاطباء البيطريين والباحثين ، وذلك من خلال استقبال المتدربين فى قاعات المعهد المختلفة ، والقاء المحاضرات التوعوية ، وزيارتهم لاقسام المعهد المختلفة وتدريبهم على الاساليب والطرق الحديثة فى مجال التناسليات الحيوانية ، وهذا من خلال الارشاد والتدريب بمحاضرات نظرية وعملية ، تحت اشراف نخبة من مدربين ومختصين فى هذا المجال .



كما قام المعهد ايضا بتنفيد عدد ( 4 ) قوافل علاجية لمحافظة شمال سيناء ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، وتم فحص وعلاج عدد ( 1286 ) حيوان ، وحيث تم اجراء الفحص التناسلى والاكلينيكى بالفحص المستقيمى او استخدام السونار والجراحة والامراض الباطنية والطفيليات الخارجية والداخلية.