قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي وأدواته معين ومساعد لرجال النيابة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لقضايا البلوجر كروان مشاكل
النائب العام يوقع بروتوكولات تعاون مع وزيري الشباب والاتصالات
النائب العام: القضاء هو ضمير الأمة وإطلاق استراتيجية التدريب استكمالا لرؤية مصر 2030
رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام: استراتيجية التدريب تهدف لبناء الإنسان المصري
الرئيس السيسي يصل الرياض للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية
ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور
سلامة: أي تجاوز في حق مرشح بانتخابات الصحفيين أشكو للنقابة ضده
مضاعفة حجم العمالة بمشروع أبراج"الداون تاون" وبحيرات"كريستال لاجون" بالعلمين
بالفيديو.. أبو العينين يلقن مندوب الاحتلال الإسرائيلي درسًا قاسيًا في روما
جمال عبدالرحيم: توجيه دعوة للمرشحين بانتخابات الصحفيين لعقد ندوات بالنقابة
الخريطة البرامجية للراديو 9090 في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام: استراتيجية التدريب تهدف لبناء الإنسان المصري

الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام
الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام
محمود مطاوع

قالت الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، إن استراتيجية النيابة العامة للتدريب تهدف إلى بناء الإنسان المصري وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق النيابة العامة “استراتيجية النيابة العامة للتدريب”.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن تصارع التطورات التكنولوجية جعلنا نعمل علي التطوير التكنولوجي لمواكبة العصر.

وأكدت رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العام تكمن ثروتها الحقيقة في أعضائها، لذلك قمنا برفع كفاءة وتعزيز مهاراتهم في التحليل القانوني والرصد والتحليل المستمر والدقيق .

وأوضحت أن تأهيل أعضاء النيابة يقوم على تطوير القدرات لأعضاء النيابة، وتفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز دور النيابة العامة، ونشر الوعي القانوني، وبناء شركات محلية وإقليمية ودولية.

الدكتورة داليا محمود رئيس بناء الانسان المصري لتحقيق العدالة الناجزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

محمد صلاح

صلاح يوسع الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. مذا يحدث بالطقس غدًا

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. ماذا يحدث بالطقس غدا

ترشيحاتنا

المفتي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين

مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني لبحث التعاون

رئيس جامعة الأزهر يزور الوزير الإندونيسي

رئيس جامعة الأزهر يزور وزير الشئون الدينية الإندونيسي في المستشفى بجاكرتا

شيخ الأزهر

المشاركون في مؤتمر الحوار الإسلامي: نعول كثيرًا على المؤسسات الدينية المعتدلة لإرساء قيم المواطنة

بالصور

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

أستراليا تعدم عشرات الحيتان الكاذبة العالقة على أحد الشواطئ

الحيتان
الحيتان
الحيتان

الفنان السوري مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته| صور

زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل

فيديو

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

اصابات النجوم

مستشفي النجوم.. 10 غرز لـ باسم سمرة وحادث نجاتي .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد