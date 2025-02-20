رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام: استراتيجية التدريب تهدف لبناء الإنسان المصري

قالت الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، إن استراتيجية النيابة العامة للتدريب تهدف إلى بناء الإنسان المصري وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق النيابة العامة “استراتيجية النيابة العامة للتدريب”.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن تصارع التطورات التكنولوجية جعلنا نعمل علي التطوير التكنولوجي لمواكبة العصر.

وأكدت رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العام تكمن ثروتها الحقيقة في أعضائها، لذلك قمنا برفع كفاءة وتعزيز مهاراتهم في التحليل القانوني والرصد والتحليل المستمر والدقيق .

وأوضحت أن تأهيل أعضاء النيابة يقوم على تطوير القدرات لأعضاء النيابة، وتفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز دور النيابة العامة، ونشر الوعي القانوني، وبناء شركات محلية وإقليمية ودولية.