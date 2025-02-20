بالمجان.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بقرية دفرية | صور

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية بشرية شاملة لقرية دفرية والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه قرع، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي هذه القافلة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تنمية المجتمع المصري من خلال توفير خدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية في مختلف محافظات الجمهورية. وتعتبر هذه القافلة امتدادًا للقوافل الطبية التي تطلقها الجامعة بشكل دوري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة.

تخصصات طبية متنوعة

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والصيدلة، وقاموا بالكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، مثل الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

خدمات تمريضية

كما قدمت القافلة خدمات تمريضية، مثل قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، وتوعية صحية حول العناية بالقدم السكري، وفقر الدم لدى الأطفال، والصحة الإنجابية للمرأة، والتغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

استمرار القوافل الطبية وتقديم العلاج بالمجان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية، ووجه بضرورة استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجًا بهدف إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان.

وقد أشارت الدكتورة أماني شاكر إلى أهمية زيادة عدد القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، وتمكنت القافلة من الكشف الطبي على 1175 حالة، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.