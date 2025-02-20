بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي عن نقل مباريات الهلال السعودي بكأس العالم عبر إم بي سي مصر مجانا.

وكتب آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “‏لجماهير الهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية…تم الاتفاق مع DAZN وموسم الرياض و GEA على نقل مباريات الهلال في كأس العالم للأندية حصريا على قنوات MBC ضمن اتفاقية رعاية كبيرة مع شركائنا الاستراتيجيين MBC و DAZN…مجاناً للجمهور السعودي الكريم”.

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، بمشاركة 32 فريقًا، مقسمين على 8 مجموعات، إذ يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني.