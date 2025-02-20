ظن أنها مسيحية.. اعتقال إسرائيلي بعد اعتدائه على امرأة يهودية في القدس

أعلنت سلطات الاحتلال يوم الخميس اعتقال إسرائيلي اعتدى على إمرأة يهودية في القدس المحتلة وكان يظن أنها مسيحية.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن المرأة في العقد الخامس من عمرها وتعرضت لهجوم في منزلها بالقدس المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وتعرضت المرأة لهجوم لهجوم بفأس من قبل رجل اقتحم منزلها، وتم العثور عليها في حالة خطيرة، مع إصابات نافذة في الجزء العلوي من جسدها وأطرافها.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من فرار المشتبه به.

وأعلنت الشرطة يوم الخميس أن ضباطا تمكنوا من تعقب المشتبه به، الذي فر إلى شمال دولة الاحتلال، واعتقله عناصر من مركز شرطة طبريا.