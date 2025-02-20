حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات

أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد متحدث الحكومة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر “تكافل وكرامة”، إضافة إلى زيادة في المرتبات والمعاشات والأجور، على أن يتم بدء صرف هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وأضاف الحمصاني، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، بفضل جهود الدولة في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض المعدل إلى 5.7% خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وأكد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن عدد المعارض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وصل إلى 120 معرضًا، إضافة إلى 220 سوقًا لليوم الواحد في القرى والمناطق النائية، كما أن الخصومات داخل المعارض تصل إلى 30%، بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة التموين وعدد من الجهات الحكومية.

واختتم الحمصاني حديثه قائلا إن مصر لديها تصور لتنفيذ خطة إعادة الإعمار خلال ثلاث سنوات، مع استمرار تواجد الأهالي داخل القطاع أثناء تنفيذ الأعمال، كما أن الشركات المصرية الكبرى ستشارك في عمليات الإعمار، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة قريبا.