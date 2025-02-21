نجم الزمالك يكشف سر الخسارة من الأهلي بفعل فاعل

تحدث بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، عن سر تاريخي متعلق بخسارة الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1 في سنة 2001.

وقال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة "etc": "خسرنا مباراة الـ 6-1، أمام الأهلي، بفعلفاعل أمام، بسبب تدخلات من البعض في الاختيارات الفنية للمدرب".





وأضاف: "أوتوفيستر المدير الفني للزمالك في هذا التوقيت، سبب الخسارة بسبب عدم السيطرة على المعسكر وترك مفتوح أمام الجميع".









وتابع: "بعض اللاعبين تدخلوا في التشكيل قبل مباراة، وهو ما أثر على أداء الفريق، خاصة وأننا كنا أفضل من الأهلي في هذا الوقت".