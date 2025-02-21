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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة يصل الغردقة لافتتاح فعاليات جديدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل السيد فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمطار الغردقة، برفقة السيد إيدير ليونز، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية. تأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع جديد لنادي جراند أوتيل بالغردقة، إلى جانب حضور فعاليات افتتاح بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في سهل حشيش وبطولة السباحة بسوماباي.

رافق الاستقبال كل من السيد ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة، والسيدة شيرين صفوت، وكيلة المديرية للشباب، وسط أجواء احتفالية ترحيباً بالوزير والوفد المرافق له.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية دعم الأنشطة الرياضية والجامعية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرياضية بالبحر الأحمر بهدف تعزيز السياحة الرياضية وجذب المزيد من الفعاليات الدولية.

يُذكر أن البطولات المقامة تأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضات الشاطئية، نظراً لما تتمتع به مدينة الغردقة من إمكانيات طبيعية تجعلها وجهة مثالية لهذه الفعاليات الدولية.

وزير الشباب الغردقة الشباب البحر الاحمر مشروعات رياضية

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