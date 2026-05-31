محافظ الوادي الجديد تهنئ الإذاعة بعيدها الـ92 وتؤكد دورها الوطني في بناء الوعي

تقدمت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى جميع الإعلاميين والعاملين بالإذاعة المصرية وإذاعة الوادي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والتسعين للإذاعة المصرية، تقديرًا لدورها الوطني الرائد ورسالتها الإعلامية الهادفة في خدمة المجتمع المصري على مدار عقود طويلة.

وأكدت المحافظ أن الإذاعة المصرية تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها في ترسيخ مكانتها كمنبر وطني صادق يعبر عن قضايا الوطن والمواطن، وأسهمت بشكل كبير في نشر المعرفة والثقافة وتعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ الهوية الوطنية لدى مختلف الأجيال.

وأشارت إلى أن الإذاعة المصرية لعبت دورًا تاريخيًا مهمًا في توثيق الأحداث الوطنية ونقل الحقائق للمواطنين بكل مهنية ومصداقية، فضلًا عن مساهمتها المستمرة في دعم جهود الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية والبناء والتوعية المجتمعية.