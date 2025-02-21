جوتيريش يطالب بحل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يتم العمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية في لبنان ودعم حكومة يشعر فيها اللبنانيون بأنهم ممثلون ، مشيرا الي ان الأمم المتحدة تعمل على تحقيق دولة في لبنان قادرة على ضمان الأمن لجميع مواطنيها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له علي دعم عملية شاملة في سوريا تحترم فيها حقوق الجميع بشكل كامل وتمهد الطريق نحو دولة موحدة وذات سيادة.

وشدد جوتيريش غلي ضرورة إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول الأممي : الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين والاحتمالات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الي ضرورة تحمل مسؤولية المساعدة على ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط بالسلام والكرامة وأفق من الأمل يرتكز على الفعل.