علاقة محرمة.. كواليس قتل قاصر لـ عجوز حدائق الأهرام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات قتل مسن داخل شقته بمنطقة حدائق الاهرام ونجحت في القاء القبض على المتهم وتبين أنه قاصر.



واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه أقدم على ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه بسبب علاقة محرمة بينهما.



كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في حدائق الأهرام، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن مخنوقًا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين للمقدم مصطفى الدكر - رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، أن شابًّا وراء ارتكاب الجريمة، عقب نشأة علاقة محرمة بينهما.



وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازي - رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.