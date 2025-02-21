لن تصدق.. كيف يؤثر تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول والسكر؟

الطعمية طعام تقليدي في العديد من دول الشرق الأوسط، وتتكون الطعمية عادة من الحمص أو الفول أو كليهما، يتم تحضيرها عن طريق نقع البقوليات المجففة وطحنها وخلطها بالأعشاب والتوابل، ثم يتم تشكيلها على شكل كرات وقليها.

كما تحتوي على الألياف الغذائية المفيدة: يوصي الخبراء بتناول من 25 إلى 38 جرامًا من الألياف يوميًا، ومن الأفضل الحصول على الألياف من الطعام بدلًا من المكملات الغذائية، تحتوي أربع أونصات من البقوليات على حوالي 7 إلى 9 جرامات من الألياف.

يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن:

انخفاض الكولسترول

يساعد في حركة الأمعاء وساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

المساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول

خفض مستويات الكوليسترول: تناول البقوليات لأكثر من 3 أسابيع يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والمنخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول “الضار”، في دراسة أجريت على أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2، استبدلت مجموعة واحدة اللحوم الحمراء بالبقوليات 3 أيام في الأسبوع، انخفضت مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية لديهم ، كما انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين أثناء الصيام .

خفض ضغط الدم: قد يساعد تناول البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية أيضًا على خفض ضغط الدم ، فقد وجدت العديد من التجارب أن ضغط دم الأشخاص انخفض بشكل ملحوظ بعد تناول كوب واحد من البقوليات يوميًا لمدة 10 أسابيع.

مؤشر سكري منخفض: الأطعمة ذات المؤشر السكري المنخفض تطلق الجلوكوز بشكل ثابت وبطيء، وهذا يساعدك على الحفاظ على السيطرة على مستوى السكر في الدم ، يتراوح مؤشر سكر الدم للبقوليات عمومًا بين 10 و40 .

المصدر webmd