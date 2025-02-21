قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحصد الـ8 المراكز الأولى في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس
أمطار قادمة.. سحب متوسطة محملة بالرياح تغطي هذه المناطق| تفاصيل
طفل الف مسكن .. كيفية الإبلاغ عن مخطـ.ـوف بالتليفون
جريمة على كورنيش إمبابة.. من قتـ. ـل رضوان برصاصة في الرأس؟
مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور
إعلام الاسري الفلسطينين : الإفراج عن 602 من سجون الإحتلال غدا
أهم حاجة تحكيم عادل.. خالد الغندور يشارك توقعاته للقاء القمة
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
خطيب المسجد النبوي: هذه طريقة تهيئة القلب لاستقبال شهر رمضان
زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي
الصحة: فحص 7 ملايين و523 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج السمع لدى الرضع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. كيف يؤثر تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول والسكر؟

الطعمية
الطعمية
نهى هجرس

الطعمية طعام تقليدي في العديد من دول الشرق الأوسط، وتتكون الطعمية عادة من الحمص أو الفول أو كليهما، يتم تحضيرها عن طريق نقع البقوليات المجففة وطحنها وخلطها بالأعشاب والتوابل، ثم يتم تشكيلها على شكل كرات وقليها.

كما تحتوي على الألياف الغذائية المفيدة: يوصي الخبراء بتناول من 25 إلى 38 جرامًا من الألياف يوميًا، ومن الأفضل الحصول على الألياف من الطعام بدلًا من المكملات الغذائية، تحتوي أربع أونصات من البقوليات على حوالي 7 إلى 9 جرامات من الألياف.

يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن:

انخفاض الكولسترول

يساعد في حركة الأمعاء وساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

المساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول

خفض مستويات الكوليسترول: تناول البقوليات لأكثر من 3 أسابيع يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والمنخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول “الضار”، في دراسة أجريت على أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2، استبدلت مجموعة واحدة اللحوم الحمراء بالبقوليات 3 أيام في الأسبوع، انخفضت مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية لديهم ، كما انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين أثناء الصيام .

خفض ضغط الدم: قد يساعد تناول البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية أيضًا على خفض ضغط الدم ، فقد وجدت العديد من التجارب أن ضغط دم الأشخاص انخفض بشكل ملحوظ بعد تناول كوب واحد من البقوليات يوميًا لمدة 10 أسابيع.

مؤشر سكري منخفض: الأطعمة ذات المؤشر السكري المنخفض تطلق الجلوكوز بشكل ثابت وبطيء، وهذا يساعدك على الحفاظ على السيطرة على مستوى السكر في الدم ، يتراوح مؤشر سكر الدم للبقوليات عمومًا بين 10 و40 . 

المصدر webmd

ضغط الدم الألياف الكولسترول البقوليات الطعمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الطقس في مصر

الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم والأرصاد تحذر من حالة الطقس| تفاصيل

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في سوهاج

ارشيفية

علاقة محرمة.. كواليس قتل قاصر لـ عجوز حدائق الأهرام

ارشيفية

التصريح بدفن جثمان طالب دهسته سيارة أعلى دائري الهرم

بالصور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور مع العاهل الأردني

الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد