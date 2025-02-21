مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس الأوكراني سيوقع على اتفاقية المعادن

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ماك والز، يوم الجمعة أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، سيوقع اتفاقية المعادن في نهاية المطاف.

وعطل زيلينسكي الصفقة الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، وقال والز إن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكي لم يتفاوض ولم يوافق على الفرصة التي عرضت عليه لسداد قيمة المساعدات لأوكرانيا.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب، سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الإداراة الأمريكية تؤسس لمبدأ السلام عبر القوة، وهناك فريق متكامل لتنفيذ أجندة ورؤية ترامب.

وطالب والزا الأوروبيين بتحمل مسؤولية وتعزيز دفاعاتهم، مضيفا أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تلتزم بالحد الأدنى للإنفاق الدفاعي.

وأكد أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة حدث بفضل الرئيس ترامب.