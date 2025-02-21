بدل الدعاء في رمضان للمحبوب | ياسمين عز تدعو الفتيات للتركيز على الجمال

حثّت الإعلامية ياسمين عز، الفتيات على استغلال شهر رمضان في الدعاء بأمور أكثر أهمية من مجرد عودة الحبيب، مشيرة إلى أن بعض التمنيات قد تتطلب معجزة لتحقيقها.

متبقيش محدودة في دعواتك وادعي بالصحة والجمال أحسنلك

وفي حلقة برنامجها "كلام الناس" على قناة MBC مصر، قالت ياسمين عز، أن : "بتدعي قبل الفطار حماتك تبقى تحت طوعك، وده محتاج معجزة مش دعوة.. متبقيش محدودة في دعواتك وادعي بالصحة والجمال أحسنلك".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، أن : "مش لازم جوزك كل ما يشوفك في رمضان يقول اللهم إني صايم، لا، يقول اللهم بارك، خليكي مدندشة"، في إشارة إلى أهمية اهتمام المرأة بنفسها بشكل يعكس حضورها وتأثيرها الإيجابي في حياتها الزوجية.