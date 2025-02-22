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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: يجب أن يتواصل بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يجب أن "يتواصلا" من أجل إنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وفي تصريح لصحفيين في البيت الأبيض قال ترامب "أعتقد أن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي يجب أن يتواصلا"، مضيفا "نريد وقف (حرب) تقتل ملايين الأشخاص".

ويوم الجمعة، قال ترامب أيضا إن القادة الأوكرانيين "ليست لديهم أي أوراق" في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، كما اعتبر أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني لم يفعلا شيئا للتوصل إلى السلام.

وصرّح ترامب خلال حدث يجمع حكام ولايات أميركية في البيت الأبيض قائلا: "لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر".

وكان الجمهوري قد صرّح قبل ذلك أن مشاركة نظيره الأوكراني زيلينسكي في المحادثات ليست "ذات أهمية كبيرة".

وهاجم ترامب زيلينسكي مرارا هذا الأسبوع، وقد أثار تقاربه مع بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وأوكرانيا التي تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الأميركية لصد الهجوم الروسي.

وبعد أن وصف الرئيس الأوكراني بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، اعتبر ترامب الأربعاء أن الروس "سيطروا على الكثير من الأراضي" في أوكرانيا وبالتالي فإنهم "في موقع قوة".

ورفض ترامب الجمعة مجددا تحميل روسيا مباشرة المسؤولية عن إطلاق عملية عسكرية على أوكرانيا في فبراير 2022، وقال في تصريح لمحطة فوكس راديو إن "روسيا هاجمت"، لكن القادة الغربيين "لم يكن ينبغي أن يسمحوا لها بالهجوم".

وفي ما يتّصل بزيلينسكي قال "أراقب هذا الرجل منذ سنوات وحتى الآن، في حين تُقصف مدنه أراه يتفاوض بلا أوراق، ليس لديه أي ورقة".

واعتبر أيضا أن بوتين لم يتعرّض لأي ضغط لصنع السلام، وقال "إنه لا يحتاج إلى صفقة، لأنه إذا أراد سيأخذ البلاد (أوكرانيا) بأسرها".

واتّهم ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنهما لم يفعلا شيئا لإنهاء الحرب.

ترامب بوتين زيلينسكي

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