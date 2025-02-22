الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة وتحذر هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة الباردة التي ستسود معظم أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم السبت 22 فبراير إلى الخميس 27 فبراير 2025، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ نهارًا، وفي الليل حيث يُتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة.

الطقس اليوم السبت 22 فبراير 2025

توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة غدا السبت 22 فبراير، تمتد إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وستنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد إن سواحل مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة ستشهد اضطرابًا يوم السبت، ما قد يؤثر على حركة السفن والملاحة.

حالة الطقس يومي الأحد 23 فبراير والإثنين 24 فبراير 2025

وأشارت «الأرصاد» إلى استمرار الطقس غير المستقر يومي الأحد 23 فبراير والإثنين 24 فبراير 2025، حيث تزداد فرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الثلاثاء 25 فبراير إلى الخميس 27 فبراير

وأوضحت الهيئة أنه من الثلاثاء 25 فبراير إلى الخميس 27 فبراير، من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على حركة المرور.

