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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل من 740 ألف جنيه .. اركب سيارة BMW كسر زيرو

BMW
BMW

يعرض سوق السيارات المستعملة في مصر واحدة من السيارات الألمانية المتميزة، حيث تُطرح BMW 116i F20 موديل 2012 للبيع بسعر 740,000 جنيه مصري، وهو من أقل الأسعار المتاحة لهذا الطراز بنفس المواصفات. 

تأتي السيارة بحالة ميكانيكية ممتازة وتجهيزات كاملة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة أوروبية فاخرة بسعر مناسب.

المواصفات الفنية والأداء لسيارة BMW

تمتلك السيارة محرك تيربو بسعة 1600 سي سي يمنحها أداءً قوياً واستجابة سريعة، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي يضمن قيادة سلسة ومريحة. 

يسجل عداد الكيلومترات 170,000 كم، مما يعكس استخدامها المعتدل. كما أن المحرك، ناقل الحركة والتكييف بحالة ممتازة، ما يجعل السيارة تقدم تجربة قيادة متميزة.

التجهيزات الداخلية والخارجية

السيارة مزودة بكافة الكماليات المطلوبة، فيما تحتفظ المقصورة الداخلية بفرش الفابريكا الأصلي بحالة جيدة. 

أما الهيكل الخارجي فقد تم رشّه بالكامل باستثناء السقف، ما يضفي عليها مظهراً متناسقاً ويحافظ على متانتها.

حالة السيارة والملاحظات

السيارة بحالة فنية جيدة، لكن هناك شرخ في الزجاج الأمامي يحتاج إلى الإصلاح، وهي متاحة للمعاينة في المهندسين.

تأتي برخصة سارية لمدة 3 أشهر – مرور العبور، كما أنها متاحة مع توكيلين للمالك الجديد، مما يسهل إجراءات الشراء.

تُعد هذه السيارة فرصة مثالية لمحبي BMW الباحثين عن سيارة أنيقة بأداء رياضي وسعر مناسب، فلا تفوتوا فرصة امتلاكها!

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