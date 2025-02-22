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نجم الزمالك السابق: الاحتمالات بالقمة مع الأهلي متساوية بنسبة 50%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: الاحتمالات بالقمة مع الأهلي متساوية بنسبة 50%

أهلي وزمالك
أهلي وزمالك
رباب الهواري

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن فرص فوز الزمالك على الأهلي قائمة، حيث إن كل ما يحدث قبل لقاءات القمة لا يعكس بالضرورة نتيجة المباراة نفسها. 

وأوضح أن الضغط قد يكون أكبر على فريق دون الآخر، لكن بمجرد انطلاق المواجهة، تصبح الاحتمالات متساوية بنسبة 50% لكل فريق.

وأشار فتح الله إلى أن الزمالك يواجه ضغوطًا أكبر، لأن الخسارة تعني خروجه من سباق المنافسة نهائيًا. كما اعتبر أن التعاقد مع مدرب جديد قبل المباراة بعشرة أيام خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنه شدد على أن مثل هذه المباريات تعتمد بشكل أساسي على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف أن وجود لاعبين كبار قادرين على تحمل المسؤولية يمنح الفريق ثقة أكبر، مؤكدًا أن الأزمات التي تسبق المباراة لا تؤثر بشكل مباشر على نتيجتها. واختتم حديثه بتمني فوز الزمالك، ليظل الصراع على اللقب ممتدًا حتى الجولات الأخيرة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري
 

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

  •    حراسة المرمى: محمد عواد.
   •    خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، ومحمود الونش أو صلاح مصدق، وعمر جابر.
   •    خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، مع احتمالية الاستعانة بأحمد الجفالي كورقة رابحة خلال اللقاء.
   •    خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يسعى الأهلي لاستعادة القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

الدوري المصري الزمالك بيسيرو كولر الاهلي

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