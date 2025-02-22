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بعد الفحص.. إسرائيل تؤكد هوية جثة شيري بيباس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الفحص.. إسرائيل تؤكد هوية جثة شيري بيباس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أكد معهد الطب الشرعي في إسرائيل، السبت، أن الجثة التي سلمتها حركة حماس ليل الجمعة السبت لإسرائيل تعود لشيري بيباس، وذلك بعدما أجرت الفحوص اللازمة.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12: "أجرى معهد الطب الشرعي فحصًا وراثيًا لجثة شيري بيباس ووجد تطابقًا وراثيا".

ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رفات الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس التي قتلت في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر.

وكان من المفترض فعليا إعادة رفات المرأة مع رفات طفليها الصغيرين إلى إسرائيل، الخميس، لكن النعش الذي سلمته حماس إلى الصليب الأحمر كان يحتوي على جثمان امرأة مجهولة الهوية.

واعترفت حركة حماس لاحقا بأن خطأ محتملا قد وقع، وأثار هذا الخطأ غضبا في إسرائيل.

بدوره، نقل موقع "واي نت"، مساء الجمعة، عن مسؤولين من الصليب الأحمر قولهم إنهم تسلموا من حركة حماس صندوقا يحتوي على رفات يعود لشيري بيباس وأنهم نقلوه إلى السلطات الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حماس سلمت تل أبيب جثمان امرأة من غزة بدلا من جثمان شيري بيباس، معتبرا ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتعهد بجعل حماس تدفع الثمن.

لكن حماس أقرت، الجمعة، باحتمال وجود خطأ أو تداخل بالجثامين أدى إلى عدم التعرف على جثة شيري بيباس، مؤكدة في المقابل أن لا مصلحة لها في عدم الالتزام بالاتفاق.

وأكدت حماس "ضرورة المضي قدما في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على المستويات كافة، كما أكدت جديتها والتزامها الكامل بجميع تعهداتها".

وسلمت حماس الخميس الماضي، 4 جثث لأسرى إسرائيليين وقد تأكدت إسرائيل من هوية الطفلين والرهينة الرابعة عوديد ليفشيتس، لكن خبراء إسرائيليين قالوا إن الجثة الرابعة هي لامرأة مجهولة الهوية وليست شيري التي اختطفت مع ابنيها وزوجها ياردين في 7 أكتوبر 2023.

وقالت حماس إن الأخطاء يمكن أن تحدث خصوصا أن القصف الإسرائيلي الذي قتل الرهائن أدى إلى تداخل جثث رهائن إسرائيليين بفلسطينيين لا يزال الآلاف منهم تحت الأنقاض، مطالبة السلطات الإسرائيلية بإعادة جثمان الذي يعود لامرأة من غزة.

حماس غزة شيري بيباس

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