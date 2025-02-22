إعلام عبري : الجثة المسلمة لإسرائيل الليلة تعود لـ “شيري بيباس"

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الفحوصات الطبية تؤكد أن الجثة التي سلمت لإسرائيل الليلة تعود لـ “شيري بيباس”.

وأكد معهد الطب الشرعي في إسرائيل، السبت، أن الجثة التي سلمتها حركة حماس ليل الجمعة لإسرائيل تعود لشيري بيباس، وذلك بعدما أجرت الفحوص اللازمة.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12: "أجرى معهد الطب الشرعي فحصًا وراثيًا لجثة شيري بيباس ووجد تطابقًا وراثيا".

ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رفات الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس التي قتلت في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر.