إصابة شخصين في تصادم ميكروباص بسيارة دبابة بالشرقية..اسماء

أصيب شخصان بكدمات وكسور وسحجات في اماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة دبابة بطريق 36 الحربي – الإسماعيلية.

وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة يفيد إستقبال كلا من "أحمد ا ع " 24 سنة مقيم ميت غمر بمحافظة الدقهلية و"ضياء ا م" 26 سنة مقيم الإسماعيلية مصابين بكدمات وكسور وسحجات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة دبابة بطريق 36 الحربي – الإسماعيلية وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.