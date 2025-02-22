حجز محاكمة إعلامي في اتهامه بسب وقذف ياسمين عز للحكم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة الإعلامى اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز لجلسة 26 أبريل للحكم.



وقال دفاع الإعلامي اللبناني،نيشان أرتين، في اتهام موكله في قضية سب وقذف الإعلامية ياسمين عز أن الواقعة بدأت في مؤتمر إعلامي بدبي.

واضاف، دفاع نيشان ارتين، أن الإعلامية ياسمين عز اتهمت موكلي في محضر رسمي بسبها وقذفها، مضيفا،" موكلي لم يذكر أسمها، ولم يتلفظ بأي عبارة خادشة ضدها".

واشار، " أن الفنانة ياسمين عز قامت بتقديم فلاشات تتهم موكلي بالسب والقذف.

وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الإعلامى اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

كشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية ياسمين عز.