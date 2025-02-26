الحكم في قضية عمرو دياب بواقعة صفع شاب القاهرة الجديدة .. اليوم

تصدر اليوم محكمة مستأنف جنح التجمع حكمها بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة.

ترافع أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، أمام المحكمة في قضية تغريمه 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة، والمعروف إعلاميًا بـ "شاب الصفع بالتجمع".

والتمس أشرف عبد العزيز البراءة لموكله، مستندًا إلى:

توافر حالة الدفاع الشرعي طبقًا لنص المادة 245 و246، فقرة 1، عن النفس، وعدم تجاوز حدوده.

عدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية، وفقًا للقيد والوصف الوارد في قرار الاتهام.

انتفاء القصد الجنائي، وتناقض أقوال المدعو سعد أسامة في محضر جمع الاستدلالات مع أقواله أمام النيابة العامة، بعكس ما ظهر في مقطع الفيديو.

التراخي في الإبلاغ، والسعي وراء "الترند" والشهرة.

وأكد عبد العزيز في مرافعته أن موكله استعمل حقه القانوني، إذ قام الشاب بالإمساك بالفنان عمرو دياب والضغط عليه بشدة وسط جمع غفير، ما جعله يشعر بالخطر على نفسه، فقام بدفعه بيديه، فبدا الأمر وكأنه لطمة على وجه الشاكي، وهو ما تثبته مشاهد الفيديو المرفق بمحضر جمع الاستدلالات.

كما استعرض عبد العزيز أمام هيئة المحكمة فيديو الواقعة، الذي اطلعت عليه النيابة العامة في تحقيقات جلسة 9/6/2024، حيث ظهر الشاكي وهو يؤدي إحدى الأغاني ممسكًا بميكروفون، بينما تظهر يد تمسك به من جانبه الأيسر.

وقضت محكمة جنح التجمع بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الشاب سعد م. إلى محكمة الجنح، في اتهامه بالتعدي على الفنان عمرو دياب خلال حفل بالقاهرة. كما قررت إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في واقعة التعدي على الشاب داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

شهادة الشاب سعد أسامة

قال الشاب، خلال التحقيقات، إنه كان مدعوًا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب التقاط صورة تذكارية مع الفنان عمرو دياب، لكنه تفاجأ بقيام الفنان بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

وأمرت النيابة العامة بفحص الفيديو المتداول لحظة الواقعة، والتحفظ عليه، للتحقق من تفاصيل الحادثة.

وكشف مصدر أمني أن محامي الفنان عمرو دياب حرر محضرًا ضد الشاب، متهمًا إياه بالتعدي على موكله بعدما حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.

نص أقوال الفنان عمرو دياب في التحقيقات

س: ما اسمك؟

ج: اسمي عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، 63 عامًا، مطرب غنائي، مقيم في الجيزة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بصفع المجني عليه سعد أسامة على وجهه دون إحداث إصابته؟

ج: محصلش.

س: ما الذي حدث إذًا، وما هي ملابسات الواقعة؟

ج: الشخص مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني أثناء إحيائي لحفل زفاف في 7/6/2024 بفندق "جي دبليو ماريوت" بالتجمع الأول، ولما حسّيت إنه بيعتدي عليا، ضربته بإيدي، وما كنتش عارف الضربة جات فين، إلا لما شفت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الواقعة حصلت بتاريخ 7 /6 /2024 بفندق "جي دبليو ماريوت" بالتجمع الأول.

س: ما سبب ومناسبة وجودك في هذا المكان؟

ج: كنت بحيي حفل زفاف بالفندق.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام المدعوين لحفل الزفاف.

س: وما علاقتك بالمدعو سعد أسامة؟

ج: معرفوش ومفيش بينا أي علاقة.

س: هل لديك أقوال أخرى؟