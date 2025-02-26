البحث العلمي: فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية LAMASUS.. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية LAMASUS (إدارة الأراضي من أجل الاستدامة) والتي ستقام في المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظمIIASA ، لاكسنبورج، خلال المدة من 2 إلى 6 يونيو 2025.

ويأتي هذا الاعلان في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد، وسوف تقدم مدرسة LAMASUS الصيفية تجربة غامرة في المفاهيم والمنهجيات ومخرجات النمذجة الاقتصادية القياسية والبيوفيزيائية المتكاملة لاستخدام الأراضي، والمصممة خصيصًا لتقييم آثار السياسات الزراعية الأوروبية، وسوف يقتصر عدد المشاركين على 25 شخصًا، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 28 فبراير 2025.

وسيتم تغطية رسوم الدورة من قِبل مشروع LAMASUS نفسه (وتغطي جميع أنشطة التدريب والغداء وفترات الاستراحة لتناول القهوة والعشاء الترحيبي والنهائي)، ولكن سيتعين على المشاركين دفع تكاليف سفرهم وإقامتهم، بالإضافة إلى أي نفقات إضافية.

وعلي جميع المهتمين الاطلاع علي المزيد من المعلومات حول المدرسة الصيفية.

كما يجب الدخول علي الصفحة المخصصة للمتقدمين.