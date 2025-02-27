رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: ضرورة إقامة معارض ومنافذ بيع بأسعار مخفضة

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن معدلات التضخم المتصاعدة أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ، حيث تتراوح أسعار الكيلو جرام الواحد بين 350 و420 جنيهًا.

وشدد خلال تصريحات تليفزيونية على أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير اللحوم بأسعار معقولة.

وأضاف أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر المصرية، خاصة في ظل الاستعدادات لشهر رمضان وزيادة الطلب على اللحوم.

ونوة بضرورة حث المستهلكين على ترشيد استهلاكهم والبحث عن بدائل غذائية مناسبة لتقليل النفقات، مشددا على ضرورة إقامة معارض ومنافذ بيع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.