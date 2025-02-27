تحرك أمني بشأن شريك سوزي الأردنية في فيديو سفر الفتيات

تبحث الأجهزة الأمنية عن شريك التيك توكر سوزي الأردنية في مقطع فيديو مسئ لاحدى الشركات بعد عرض سفر لفتيات وسيدات.

وكشفت التحريات أن الشخص يدعى محمد عامر مدير شركة المراكز العربية للتوظيف في مصر، وظهر في مقطع الفيديو مرتديًا الزي الخليجي، نشره عبر إحدى الصفحات المنسوبة للشركة.

وأضافت التحريات أن الفيديو احتوى على إساءات ومعلومات مغلوطة تخالف ضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها، وهو ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس، الدكتور سامر سليمان، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع المتورطين.

وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.

وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصوص بالموظفات.

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة عقب القاء القبض على التيك توكر سوزي الأردنية لاتهامها بالاساءة لاحدى الشركات في مقطع فيديو مريب متهمة فبه بالاتجار بالبشر.

والقت الأجهزة الأمنية في القاهرة منذ قليل القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.

ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.

وكان تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.

وجاء بالبلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.