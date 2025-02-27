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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خرافية.. Oppo تستعد لإطلاق هاتف Find X8 Ultra

هاتف Oppo Find X8 Ultra
هاتف Oppo Find X8 Ultra
لمياء الياسين

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت العديد من الشائعات أن هاتف Oppo Find X8 Ultra سيُطلق في الصين في شهر مارس، ومن جانبه كشف مدير  سلسلة هواتف Oppo Find، Zhou Yibao، رسميًا أن هاتف Find X8 Ultra سيتم الكشف عنه في شهر أبريل، وسيُطرح للبيع أيضًا في نفس الشهر.

يقول تشو إن هذا قد يكون الهاتف الوحيد من فئة Ultra الذي يصدر من شركة صينية هذا العام بشاشة مسطحة.

 ترددت شائعات أن هاتف Ultra سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.82 بوصة "2K" من صنع BOE، وكاميرا رئيسية من نوع 1 بوصة، وكاميرتين تليفوتوغرافيتين مع عدسة واسعة للغاية.

وبجانب هاتف Ultra، ستطلق شركة Oppo أيضًا "هاتفًا رائدًا جديدًا بشاشة صغيرة فائقة النحافة"، ومن المرجح أن يكون هذا هو هاتف Find X8 Next الذي ترددت شائعات عنه بالفعل


وسيأتي الهاتف أيضا بمستشعر بصمة فوق صوتي (Ultrasonic)، وسيحمل الهاتف تصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار أما عن البطارية فمن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية بسعة 6,000mAh لتوفير أداء طويل الأمد ورغم السعة الكبيرة، قد يتم تقليل سرعة الشحن قليلاً لتصل إلى حوالي 80W أو 90W ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite وسيضم الهاتف إعداد كاميرا رباعية بمواصفات عالية تشمل مستشعر 50 ميغابكسل Sony LYT 900 بحجم 1 بوصة للحصول على صور مذهلة بتفاصيل دقيقة.
 

شركة صينية شركة Oppo هاتف Ultra معالج Snapdragon 8 Elite هاتف Oppo Find X8 Ultra

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