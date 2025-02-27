رسميا .. الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات

تقدم اليوم الخميس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والمطالبة بعدم ظهوره على الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك شكواه ضد الإعلامي أحمد شوبير لنشره فيديوهات تحرض على نشر العنف و تحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب و الكراهية بين الجماهير المصرية وبخاصة جماهير الأهلى و الزمالك وهى مخالفات يعاقب عليها قانوناً.

وطالب الزمالك بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلامياً لما بدر منه من مخالفات.