متربي في النادي الأهلي.. شوبير يشيد بأداء أشرف بن شرقي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على انضمام أشرف بن شرقي سريعا لقائمة هدافي النادي الأهلي بعد مشاركته رسميا مع الفريق الأحمر وتسجيله لهدفين.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: ''شوف تعبيرات وش بن شرقي، دا واحد زي ما يكون متربي في النادي الأهلي، هيتجنن علشان يسجل هدف، واحد زي ما يكون النادي دا عيش فيه من زمن وطالع من الناشئين، شوف الجدية على وجه بن شرقي بعد تسجيله هدف الفوز القاتل، أشرف نزل 45 دقيقة غير شكل المباراة تمامًا''.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



من المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري NILE.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش



تُبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قنوات «أون سبورت»، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز.

كما سيسبق المباراة بث ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة والمحللين، لاستعراض حظوظ الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.