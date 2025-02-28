أستاذ أمراض باطنة : نحتاج مشروعا قوميا لتوطين مصانع دواء السكر

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن أسعار علاج السكر في مصر غير ملائم للظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أنه نحتاج مشروعا قوميا لتوطين مصانع دواء السكر.

وقال حرب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأطباء المصريين أقل مرتب في العالم وهناك البعض زاد كثيرا في قيمة الكشوفات، وأطالب الحكومة بالنظر إلى الأطباء المصريين.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن السحور وجبة مهمة مع المياه لمرضى السكر، مع البروتينات التي تتمثل في الفاكهة والزبادي والفول.