قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك ناصر الاجتماعي يفتح أبوابه صباح السبت لصرف معاشات شهر مارس
الأخيرة من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد
أخبار العالم| ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة.. الرئيس الأوكراني يصل أمريكا.. وكوريا الشمالية تختبر "صاروخ استراتيجي" تحت إشراف كيم
في أول أيام شهر رمضان.. الحكم على حمو بيكا
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستحيل يتخلى عن الثوابت العربية والوطنية.. 7 من كبار القراء في التراويح.. استعدادات الأوقاف النهائية لاستقبال رمضان 2025
حماس عن إخفاق إسرائيل في 7 أكتوبر: تفوق الإرادة الفلسطينية
آخر تحديث لأقل سعر الدولار اليوم 28-2-2025
غارة إسرائيلية قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-2-2025
لو مسافر| مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
مصري يفوز بترشيح حزب المحافظين الكندي في الانتخابات الفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ أمراض باطنة : نحتاج مشروعا قوميا لتوطين مصانع دواء السكر

مرض السكر
مرض السكر
محمود محسن

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن أسعار علاج السكر في مصر غير ملائم للظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أنه نحتاج مشروعا قوميا لتوطين مصانع دواء السكر.

وقال حرب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأطباء المصريين أقل مرتب في العالم وهناك البعض زاد كثيرا في قيمة الكشوفات، وأطالب الحكومة بالنظر إلى الأطباء المصريين.

وتابع  أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن السحور وجبة مهمة مع المياه لمرضى السكر، مع البروتينات التي تتمثل في الفاكهة والزبادي والفول.

علاج السكر الأطباء المصريين صلاح الغزالي حرب أمراض الباطنة والسكر مصانع دواء السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

صورة أرشيفية

قرار رسمي من الفيفا | إيقاف القيد عن 5 أندية مصرية .. التفاصيل الكاملة

ريهام سعيد

أجنبية .. ريهام سعيد بملامح اسكتلندية في جلسة تصوير مبهرة | شاهد

7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025.. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها

7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025 .. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها

سوزي الأردنية

حجز سوزي الأردنية في الإساءة لشركة بإعلان توظيف

الأرصاد

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا

الزمالك

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام زد

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

أحداث الدقهلية| افتتاح معرض أهلا رمضان ببلقاس.. واستخراج 13 قطعة معدنية من معدة طفل

جانب من المناقشة

لأول مرة.. مناقشة رسالة ماجستير بجامعة أسوان لطالبة من ذوي الهمم

حملات تمونية

الدقهلية.. ضبط 1402 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات

بالصور

بفستان مجسم| أسما إبراهيم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

رمضان 2025.. ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل الكابتن| خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

مسرح دولبي يستعد لاستقبال حفل الأوسكار 2025.. صور

مسرح دولبي
مسرح دولبي
مسرح دولبي

فيديو

محمد رمضان

الجوانتي ضاع.. محمد رمضان يطلب طلبا غريبا من أهالي طوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد