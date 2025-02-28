أخبار السيارات| أقل من 690 ألف جنيه سيارة "هاي لاين" فتحة سقف.. أسعار 5 سيارات رياضية موديل 2025

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أسعار السيارات المستعملة وكسر الزيرو، وأشهر السيارات الرياضية SUV في السوق المصري، مع أخبار عالمية تتعلق بالسيارات المعدلة.

أقل من 690 ألف جنيه .. سيارة هاي لاين فتحة سقف موديل 2024

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الاقتصادية، والتي تتمتع بعدد كبير من التجهيزات، ووسائل الحماية، إضافة إلى تقنيات الرفاهية.

اركب شيفروليه أفيو 2007 مانيوال .. بأرخص سعر للفبريكا

قدمت شركة شيفروليه عدد كبير من سياراتها عالمياً ومحليا، منها السيارة افيو الشهيرة، والتي حصلت على شعبية كبيرة نسبة إلى الاداء الاعتمادي، والسعر الاقتصادي مقارنة ببعض الطرازات الاخرى.

بقوة 862 حصانا .. ظهور مميز لأيقونة "فورد موستنج" | صور

كشفت هينيسي الأمريكية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث أعمالها والتي استندت على السيارة الاسطورية الأيقونة "فورد موستنج"، وتحديدًا إصدار سوبر فينوم المميز وصاحب القدرات الخارقة، والتي يتم تقديمها عبر 91 نسخة فقط.

منها سبورتاج وكابتيفا .. 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، تختلف بحسب كل صانع وتصميم، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، ومن أبرز الاصدارات المطروحة، هي فئة السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.