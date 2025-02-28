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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. مناقشة رسالة ماجستير بجامعة أسوان لطالبة من ذوي الهمم

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
محمد عبد الفتاح

ناقشت الباحثة صفاء أسعد خليل عبد الحميد رسالة الماجستير في تخصص المكتبات والمعلومات، والتي تعد أول رسالة من نوعها لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة أسوان. 

وتحمل الرسالة عنوان "خدمات المكتبات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة أسوان"، وذلك في إطار الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الدولة المصرية لهذه الفئة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والمساواة مع جميع فئات الشعب المصري المختلفة. 

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من كل من: الدكتورة دعاء كمال البرى الأستاذ المساعد ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي "مشرفًا وعضوًا" والدكتورة ناهد علام، والأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة أسوان بقسم علوم المعلومات (المكتبات والوثائق والمعلومات) (مشرفًا وعضوًا). 

أما لجنة الحكم والمناقشة فقد ضمت كلا من:الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، الأستاذ الدكتور بقسم المكتبات والمعلومات ورئيس القسم بكلية الآداب جامعة سوهاج والدكتور أحمد جابر حامد، الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة أسوان. 

وجاءت هذه المناقشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لإدماج ذوي الهمم في المجتمع وتأكيدا على أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة تدعم تطلعاتهم واحتياجاتهم الخاصة. 

حضر المناقشة عدد من الشخصيات البارزة، كما قدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، التهنئة للباحثة بمناسبة حصولها علي درجة الماجستير ، بالإضافة إلى الدكتور محمد الصغير، عميد كلية الآداب، والدكتورة هدي مصطفي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان والنائب السابق هلال الدندراوي، نائب رئيس مجلس المرأة بأسوان. 

كما حضر أيضاً لفيف من الإعلاميين والصحفيين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى أسرة الباحثة، الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه الخطوة الهامة، والتي تفتح آفاقًا جديدة لطموحات وتطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم. 

وتجسد هذه المناقشة حرص جامعة أسوان على تقديم الدعم الكامل لطلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل ما تقدمه إدارة الجامعة من اهتمام بالغ بهذه الفئة، بما يساهم في تطوير وتحقيق العدالة التعليمية لجميع طلابها. 

جدير بالذكر هنأ مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسوان، والدكتوره ريهام فؤاد، مدير المركز، الباحثة صفاء أسعد خليل عبدالحميد، لحصولها علي درجة الماجستير في تخصص الوثائق والمكتبات، وقد حصلت الباحثة على تقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها عبر الجامعات المصرية. 

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