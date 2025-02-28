الدوري الإنجليزي.. ويستهام يونايتد يتغلب علي ليستر سيتي 2-0

حقق ويستهام يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح توماس سوتشيك التسجيل لويستهام في الدقيقة 21، قبل أن يعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ جاء عن طريق يانيك فيسترجارد، مدافع ليستر، الذي سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 43.

بهذا الانتصار، رفع ويستهام رصيده إلى 33 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج، مبتعدًا عن مراكز الهبوط. في المقابل، بقي ليستر سيتي في موقف صعب، حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة، ليحتل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، مما يعقد مهمته في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

قدم ويستهام أداءً قويًا وسيطر على مجريات اللقاء، بينما فشل ليستر في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليواصل نتائجه السلبية هذا الموسم. يسعى الفريقان لتحسين مراكزهما في الجولات المقبلة، حيث يطمح ويستهام للابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يكافح ليستر لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.