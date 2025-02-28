الأهلي يدرس عقود لاعبيه لعدم تكرار أخطاء الماضي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي، بدأ في مراجعة عقود لاعبيه ودراستها بشكل دقيق لتفادي الأخطاء التي حدثت هذا الموسم.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة الأهلي تسعى لحسم ملف تجديد العقود التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل الانتقال إلى خطوة تمديد عقود اللاعبين المرتبطين بعقود سارية لضمان استقرار الفريق.

وأشار إلى أن إمام عاشور يأتي على رأس أولويات النادي، حيث يتبقى في عقده الحالي ثلاث سنوات بخلاف الموسم الجاري، إلا أن الأهلي يخطط لإضافة عامين آخرين ليصبح إجمالي مدة تعاقده خمسة مواسم.

وأكد الغندور أن هذا التحرك يأتي في إطار استراتيجية الأهلي للحفاظ على قوامه الأساسي وتجنب الدخول في أزمات تجديد العقود مستقبلاً، خاصة بعد الدروس المستفادة من الموسم الحالي.