أخبار العالم| ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة.. الرئيس الأوكراني يصل أمريكا.. وكوريا الشمالية تختبر "صاروخ استراتيجي" تحت إشراف كيم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
الاتحاد الأوروبي ينتقد موقف ترامب من أوكرانيا
رفض الاتحاد الأوروبي، الخميس، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
العراق: دعوة أوجلان لإلقاء السلاح مهمة للاستقرار في المنطقة
رحب العراق، في بيان أصدرته وزارة الخارجية يوم الخميس، بالدعوة التي وجهها عبد الله أوجلان إلى حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح.
ترامب: اتفاق وقف النار في أوكرانيا إذا لم يحدث قريبا لن يتحقق أبدا
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن رؤيته وتوقعاته بشأن إمكانية تحقق السلام في أوكرانيا، مؤكداً أن "اتفاق وقف النار في أوكرانيا إما أن يحدث قريباً وإما لن يحدث أبداً"، وفق تعبيره.
ترامب: سيسترد دافعو الضرائب ما أنفقوه من أموال على أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن اتفاق المعادن النادرة سيكون أساس العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
أمريكا.. انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك بسبب عاصفة ثلجية| فيديو
أدت عاصفة ثلجية إلى انهيار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "أسوشيتيد برس".
ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة.. ونتوصل لبعض الحلول
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن إدارته أجرت محادثات جيدة بشأن غزة، وإنه يعتقد أنها تتوصل إلى حلول للمشاكل في الشرق الأوسط.
قرار رسمي يمنع المجاهرة بالإفطار خلال رمضان في العراق
أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا رسميا منعت فيه "الإفطار العلني" نهارا خلال شهر رمضان المبارك.
ردع نووي.. كوريا الشمالية تختبر "صاروخ استراتيجي" تحت إشراف كيم
اختبرت كوريا الشمالية الأربعاء "إطلاق صاروخ كروز استراتيجي" في البحر الأصفر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، مشيرة إلى أن هذه المناورة هدفت إلى إظهار أداء "ردعها النووي".
الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة
ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى الولايات المتحدة قبيل محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حادث دهس في إسرائيل يوقع جرحى..والشرطة تكشف عن المنفذ
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل الخميس بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه بـ"هجوم إرهابي".
اشتباكات بين مؤيدي فلسطين والشرطة الأمريكية بجامعة كولومبيا | فيديو
اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مع الشرطة الأمريكية بعد أن حاولت منعهم من دخول حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث دخلوا إلى إحدى قاعات كلية برنارد بالجامعة.
غارة إسرائيلية قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله
أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، على المنطقة الواقعة قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.