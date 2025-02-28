أخبار العالم| ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة.. الرئيس الأوكراني يصل أمريكا.. وكوريا الشمالية تختبر "صاروخ استراتيجي" تحت إشراف كيم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رفض الاتحاد الأوروبي، الخميس، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

رحب العراق، في بيان أصدرته وزارة الخارجية يوم الخميس، بالدعوة التي وجهها عبد الله أوجلان إلى حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن رؤيته وتوقعاته بشأن إمكانية تحقق السلام في أوكرانيا، مؤكداً أن "اتفاق وقف النار في أوكرانيا إما أن يحدث قريباً وإما لن يحدث أبداً"، وفق تعبيره.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن اتفاق المعادن النادرة سيكون أساس العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

أدت عاصفة ثلجية إلى انهيار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "أسوشيتيد برس".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن إدارته أجرت محادثات جيدة بشأن غزة، وإنه يعتقد أنها تتوصل إلى حلول للمشاكل في الشرق الأوسط.

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا رسميا منعت فيه "الإفطار العلني" نهارا خلال شهر رمضان المبارك.

اختبرت كوريا الشمالية الأربعاء "إطلاق صاروخ كروز استراتيجي" في البحر الأصفر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، مشيرة إلى أن هذه المناورة هدفت إلى إظهار أداء "ردعها النووي".

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى الولايات المتحدة قبيل محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل الخميس بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه بـ"هجوم إرهابي".

اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مع الشرطة الأمريكية بعد أن حاولت منعهم من دخول حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث دخلوا إلى إحدى قاعات كلية برنارد بالجامعة.

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، على المنطقة الواقعة قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.