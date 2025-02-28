قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر أوسط جرام ذهب اليوم 28-2-2025
مصري يفوز بترشيح حزب المحافظين الكندي في الانتخابات الفدرالية
النقل تعدّل تشغيل خطوط المترو والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان
اشتباكات بين مؤيدي فلسطين والشرطة الأمريكية بجامعة كولومبيا | فيديو
حادث دهس في إسرائيل يوقع جرحى..والشرطة تكشف عن المنفذ
30 % تخفيضا على أسعار الدواجن واللحوم عبر منافذ وزارة الزراعة
قرار من النيابة بشأن واقعة العثور على سيدة مقيدة داخل منزلها بالظاهر
الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة
ردع نووي.. كوريا الشمالية تختبر "صاروخ استراتيجي" تحت إشراف كيم
الإعلاميين تعلن استعدادات مركز مكافحة الشائعات لمتابعة المحتوى المعروض خلال رمضان
قرار رسمي يمنع المجاهرة بالإفطار خلال رمضان في العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حادث دهس في إسرائيل يوقع جرحى..والشرطة تكشف عن المنفذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل الخميس بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه بـ"هجوم إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان: "هناك شكوك بأنه هجوم إرهابي. تمكنت قوات الشرطة من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولا عن عملية الدهس" التي وقعت عند تقاطع "كركور" جنوب حيفا.

وأضافت أن 13 شخصا، بينهم أحد عناصرها، أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حال "حرجة".

وأوضحت الشرطة في بيانها أن المشتبه به "فلسطيني يبلغ من العمر 53 عاما من منطقة جنين، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني ومتزوج من مواطنة إسرائيلية".

وأفادت بأن "ظروف وجوده في إسرائيل قيد التحقيق"، مشيرة الى أن "النتائج الأولية تشير إلى أنه تعمّد استهداف مدنيين كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".

وتصاعدت حدّة التوتر في الأسابيع الأخيرة مع شن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا في شمال الضفة الغربية استخدم فيه الدبابات لأول مرة منذ 20 عاما.

وجاءت العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "الجدار الحديدي" بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار في غزة وامتد إلى عدة مخيمات للاجئين بالقرب من مدن جنين وطولكرم وطوباس.

والعمليات العسكرية شائعة في مخيم جنين للاجئين الذي قدرت الأمم المتحدة عدد سكانه بنحو 24 ألف نسمة قبل بدء الهجوم.
 

إسرائيل تل أبيب الشرطة الإسرائيلية شمال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

1500 جنيه هدية رمضان| كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة ؟.. خطوات التسجيل والشروط

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025.. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها

7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025 .. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها

صورة أرشيفية

قرار رسمي من الفيفا | إيقاف القيد عن 5 أندية مصرية .. التفاصيل الكاملة

ريهام سعيد

أجنبية .. ريهام سعيد بملامح اسكتلندية في جلسة تصوير مبهرة | شاهد

سوزي الأردنية

حجز سوزي الأردنية في الإساءة لشركة بإعلان توظيف

الأرصاد

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا

ترشيحاتنا

جانب من الورشة

القومي للمرأة يطلق أول ورشة عمل للرصد الإعلامي للأعمال الفنية في رمضان 2025

القومي للمرأة

القومي للمرأة يقدم حلقات المسلسل الإذاعي بشرة خير في رمضان 2025

وزير العمل

مصر تترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 102

بالصور

رمضان 2025.. ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل الكابتن| خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

مسرح دولبي يستعد لاستقبال حفل الأوسكار 2025.. صور

مسرح دولبي
مسرح دولبي
مسرح دولبي

رمضان 2025 .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

لو ابنك بيعاني من حساسية الألبان.. بدائل الحليب البقري للأطفال

بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان
بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان
بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان

فيديو

محمد رمضان

الجوانتي ضاع.. محمد رمضان يطلب طلبا غريبا من أهالي طوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد