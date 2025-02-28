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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطعمة يجب تجنبها في السحور للحفاظ على صحتك خلال رمضان.. فيديو

الدكتور بهاء الدين ناجي
الدكتور بهاء الدين ناجي
البهى عمرو

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من تناول بعض الأطعمة خلال وجبة السحور مع اقتراب شهر رمضان المبارك، موضحًا أن هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها في السحور لضمان صحة جيدة خلال شهر الصيام.

وأوضح بهاء الدين ناجي، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مع أحمد دياب ونهاد سمير، أن الكثير من الأشخاص يبالغون في تناول الطعام خلال السحور، ويكثرون من الكميات دون تخطيط مناسب، وهو ما قد يؤدي إلى شعورهم بالثقل أو العطش الشديد خلال نهار رمضان.

وأضاف أن المعدة تحتاج إلى التكيف مع تغيير مواعيد الطعام بسبب التغير المفاجئ في توقيت السحور، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب الهضم لدى البعض، مشيرًا إلى أهمية اختيار الأطعمة السهلة الهضم والتي لا تتسبب في زيادة الشعور بالعطش أو الجوع أثناء الصيام.

وتحدث عن أهمية تناول أطعمة خفيفة مثل البيض المسلوق أو الجبنة البيضاء، مؤكدًا أن تناول الزيتون مع الجبنة قد يسبب حموضة لبعض الأشخاص، كما أكد على أن تناول الفول في السحور يمكن أن يكون خيارًا جيدًا بشرط أن يتم تحضيره بشكل صحيح، مثل خلطه في الخلاط للحصول على سائل خفيف يسهل هضمه.

ودعا بهاء الدين إلى عدم الإفراط في تناول الطعام في السحور، واتباع نظام غذائي متوازن يضمن للإنسان الراحة خلال فترة الصيام ويحافظ على صحته بشكل عام. 

رمضان الصيام التغذية العلاجية السحور

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