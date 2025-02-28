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ساعات العمل في رمضان 2025 ومواعيد عمل البنوك في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ساعات العمل في رمضان 2025 ومواعيد عمل البنوك في مصر

ساعات العمل في رمضان
ساعات العمل في رمضان
محمد غالي

عدد ساعات العمل في رمضان 2025 من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع الرغبة في التوازن بين متطلبات العمل وأداء العبادات والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

ساعات العمل في رمضان 2025

وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يُحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا في الأيام العادية.

ساعات العمل في رمضان للقطاع الحكومي

في القطاع الحكومي، يتم تعديل ساعات العمل خلال رمضان لتناسب ظروف الموظفين، حيث يتم تقليص عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعتين مقارنةً بالأيام العادية. 

ساعات العمل في رمضان للبنوك

أما في البنوك، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن مواعيد العمل للموظفين في شهر رمضان هي من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وللجمهور من الساعة 930 صباحًا حتى 130 ظهرًا.

ساعات العمل في رمضان 2025

تحدد ساعات العمل في رمضان وفقًا لنوع القطاع ومتطلبات العمل.

في القطاع الخاص، ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، يتم توزيعها وفقًا للوائح الداخلية للمؤسسات.

ولم يتضمن القانون أي نص لتخفيض ساعات العمل في رمضان للقطاع الخاص، إذ يتم ترك ذلك لتقدير أصحاب العمل، بشرط الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤسسة وراحة العامل، مع ضمان استمرارية الإنتاج.

كما تنص المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.

كما يتيح القانون لوزير القوى العاملة تحديد القطاعات التي يمكن تخفيض ساعات العمل فيها.

ساعات العمل في رمضان للعاملين في الحكومة

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أيام العمل والإجازات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

ينص القانون على تحديد السلطة المختصة لعدد ساعات العمل الأسبوعية ومواقيتها وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة، على ألا تقل عن 35 ساعة أسبوعيًا ولا تزيد على 42 ساعة.

كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفين ذوي الهمم، وكذلك للموظفات في فترة الرضاعة حتى بلوغ أطفالهن العامين، إلى جانب الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

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