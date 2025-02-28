القدر يتدخل.. انهيار عقار بالإسكندرية ونجاة سكانه

شهدت منطقة باكوس بنطاق حي شرق الإسكندرية، انهيار عقار قديم اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث أي إصابات، عقب ساعات من إخلائه من قاطنيه.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار عقار بشارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، وانتقل مسئولو الحي وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وجرى إخلاؤه قبل ساعات من السكان إثر تصدعه، واليوم انهار بالكامل حتى سطح الأرض دون حدوث أي إصابات.

جرى وضع حواجز حديدية حول العقار والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة، وجار رفع الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل.