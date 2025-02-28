تحذير عاجل من مركز الأزهر العالمي للفتوى عن منصات المراهنات

أكد الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن منصات المراهنات هي عين القُمار، متابعا أن المنصات الإلكترونية تستهدف إفساد شبابنا وتعطيلهم عن العمل.

ننصح شبابنا وأسرنا بأن التعامل مع أي مصدر يجب أن يكون مصدر موثوق فيه

أضاف الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، في تصريحات تليفزيونية، ننصح شبابنا وأسرنا بأن التعامل مع أي مصدر يجب أن يكون مصدرا موثوقا فيه، مؤكدا ضرورة التوعية بمخاطر المراهنات والقمار الإلكتروني، وبيان أثرهما السلبي على الأفراد والمجتمعات.

وأشار الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن منصات المرهنات يجب البعد عنها لأن التعامل معها حرام شرعًا، متابعا ان الأزهر الشريف أصدر بيانا بهذا الخصوص.