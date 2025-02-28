بسبب مورينيو.. فنربخشة يُقاضي جالطة سراي

أعلن نادي فنربخشة التركي اليوم الجمعة أنه رفع دعوى قضائية ضد نادي جالطة سراي المنافس بسبب "الاعتداء على الحقوق الشخصية" للمدرب جوزيه مورينيو.

واتهم نادي جالطة سراي مورينيو بالإدلاء بتعليقات عنصرية بعد مباراة الدربي التي جمعت بين الفريقين يوم الاثنين، وقال في بيان إنه استخدم "خطاباً لا إنسانياً بشكل لا لبس فيه" بعد أن أشار إلى مقاعد البدلاء المعارضة "بالقفز مثل القرود".

ورفض نادي فنربخشة الاتهام وقال إن التعليقات "أُخرجت عمداً عن سياقها بالكامل ومُحرَّفة بطريقة مضللة". وفي يوم الجمعة ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إنه بدأ إجراءات قانونية لاسترداد حوالي 52 ألف دولار كتعويضات.

وقال في بيان "نود أن نعلن للجمهور أن دعوى قضائية للمطالبة بالأضرار المعنوية بقيمة مليون و907 آلاف ليرة تركية رفعها محامو نادي فنربخشة الرياضي ضد نادي جالطة سراي الرياضي بسبب الاعتداء على الحقوق الشخصية لمديرنا الفني جوزيه مورينيو".

ويبدو أن الرقم يشير إلى تأسيس فنربخشة في عام 1907، وهو الرقم الموجود على شعار النادي.

وقال جالاتاسراي هذا الأسبوع إن مورينيو "أصدر باستمرار تصريحات مهينة موجهة للشعب التركي" ويعتزم الشروع في إجراءات جنائية بشأن "التصريحات العنصرية" التي أدلى بها المدرب البرتغالي.

وعاقب الاتحاد التركي لكرة القدم مورينيو يوم الخميس بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه 1.6 مليون ليرة تركية (44 ألف دولار) بسبب تعليقات أدلى بها بعد مباراة جالاتاسراي عن الحكام الأتراك.

وفي مؤتمره الصحفي بعد المباراة رحب مورينيو بقرار الاستعانة بحكم أجنبي - السلوفيني سلافكو فينسيتش - للمباراة وأشاد أيضًا بالحكم على "الأداء المتميز".

وقال مورينيو إنه ذهب لرؤية الحكم وشكره بعد المباراة. وعندما رأى الحكم الرابع - وهو حكم تركي - قال له مورينيو: "إذا كنت الحكم ... فستكون كارثة".

انتقل مورينيو إلى تركيا من روما العام الماضي بعد فترات قضاها في أندية رفيعة المستوى بما في ذلك تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان.

وتم تغريمه وإيقافه في وقت سابق من الموسم بسبب هجومه على حكام المباريات المحليين والدوري.