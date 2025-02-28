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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة أداء بطارية iPhone 16e مع باقي هواتف آبل الجديدة

iPhone 16e
iPhone 16e
احمد الشريف

يصل هاتف iPhone 16e إلى المتاجر غدًا، ولكن المراجعات الأولى التي نشرتها الصحافة سلطت الضوء على عمر البطارية المميز للهاتف. 

فهل بالفعل يتفوق على باقي هواتف آبل من حيث السعة والأداء؟ إليك التفاصيل.

بطارية iPhone 16e مقارنة بهواتف iPhone 16 الأخرى

كعادتها، لا تكشف آبل عن السعة الفعلية للبطاريات (mAh)، لكنها تقدم تقديرات بناءً على مدة تشغيل الفيديو والبث المباشر. ومع ذلك، كشف اليوتيوبر Dave Lee عبر قناته Dave2D عن سعة بطارية iPhone 16e، والتي جاءت أكبر من الإصدار الأساسي iPhone 16.

إليك مقارنة سعة البطاريات بالأرقام:

  • iPhone 16: سعة 3561 مللي أمبير
  • iPhone 16 Plus: سعة 4674 مللي أمبير
  • iPhone 16e: سعة 3961 مللي أمبير
  • iPhone 16 Pro: سعة 3582 مللي أمبير
  • iPhone 16 Pro Max: سعة 4685 مللي أمبير

بالمقارنة مع الأجيال السابقة، فإن iPhone 16e يأتي بسعة أكبر من iPhone 15 (3561 mAh) و iPhone 14 (3349 mAh).

أداء البطارية في الاستخدام الفعلي

وفقًا لآبل، فإن iPhone 16e يقدم أداءً ممتازًا في استهلاك الطاقة:

  • iPhone 16: حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت أو 22 ساعة في وضع عدم الاتصال
  • iPhone 16 Plus: حتى 24 ساعة عبر الإنترنت أو 27 ساعة في وضع عدم الاتصال
  • iPhone 16e: حتى 21 ساعة عبر الإنترنت أو 26 ساعة في وضع عدم الاتصال
  • iPhone 16 Pro: حتى 22 ساعة عبر الإنترنت أو 27 ساعة في وضع عدم الاتصال
  • iPhone 16 Pro Max: حتى 29 ساعة عبر الإنترنت أو 33 ساعة في وضع عدم الاتصال

أما مقارنةً مع هاتف iPhone SE 3، الذي تم إيقافه، فإن الفرق ضخم. فقد كان مزودًا ببطارية 2018 mAh، مما منحه فقط 10 ساعات من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت أو 15 ساعة في وضع عدم الاتصال.

السر وراء كفاءة البطارية في iPhone 16e

وفقًا لمراجعة موقع Engadget، فقد استمر iPhone 16e لأكثر من 24 ساعة دون الحاجة لإعادة الشحن، وأشاد به المراجع الشهير MKBHD باعتباره يتمتع بعمر بطارية ممتاز.

لكن البطارية الكبيرة ليست السبب الوحيد لهذا الأداء القوي.
يأتي iPhone 16e مزودًا بشريحة C1، وهي أول مودم 5G من آبل، والذي يتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بالمودمات السابقة المستخدمة في هواتف آيفون الأخرى.

في اختبارات المعامل، أظهر iPhone 16e انخفاضًا في استهلاك الطاقة أثناء الاتصال بشبكات 5G:

  • في ظروف إشارة قوية: استهلاك الطاقة 0.67 واط مقارنة بـ 0.88 واط في iPhone 16 (فرق 24%)
  • في ظروف إشارة ضعيفة: استهلاك الطاقة 0.67 واط مقارنة بـ 0.81 واط في iPhone 16 (فرق 17%)

السعر والتوافر

يتوفر iPhone 16e الآن للطلب بسعر 599 دولارًا للإصدار الأساسي بسعة 128 جيجابايت، بينما يمكن شراء طرازات آيفون الأخرى بخصومات.

هل يصبح iPhone 16e الخيار الأفضل لمن يبحث عن بطارية قوية بسعر أقل؟ يبدو أن آبل وضعت معايير جديدة لهذه الفئة!

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