الآيفون الجديد.. آبل تفتح باب الحجز المسبق لهاتف iPhone 16E عالميا

قدمت شركة آبل Apple، يوم الأربعاء الماضي، هاتفها الجديد iPhone 16E، وهو أرخص هواتف آيفون 16، وبعد يومين من الإطلاق، فتحت باب الحجز المسبق للهاتف الذكي في 59 دولة حول العالم، بما في ذلك أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتوركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، من المقرر أن تبدأ آبل في شحن الهاتف إلى العملاء في غضون أسبوع، مع طرحه رسميا للبيع في المتاجر يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير.

ويعد iPhone 16E الجيل الرابع من سلسلة iPhone SE، لكن آبل قررت تغيير الاسم نظرا إلى التصميم المختلف، ويتميز الهاتف بواجهة أمامية مشابهة لهاتف آيفون 14 مع النتوء العلوي الذي يضم الكاميرا الأمامية ونظام تعرف الوجه، في حين يشبه ظهره هاتف iPhone SE 3 لكن بحجم أكبر، مما يجعله مزيجا غير مألوف بين عدة أجهزة.

يعمل هاتف iPhone 16E بنسخة معدلة من معالج A18 المستخدم في هواتف آيفون 16، إلى جانب أول مودم 5G من تطوير آبل باسم C1، ليحل محل مودمات كوالكوم، والذي يعد بتحسين عمر بطارية الجهاز.

ومع أن الهاتف يحمل تصميما جديدا، فإنه يفتقد بعض المزايا مقارنة باصدارات آيفون 16 الحديثة، إذ يحمل تصميم النتوء العلوي النوتش بدلا من الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، كما لا يدعم تقنية MagSafe.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة رئيسية مأخوذة من هاتف آيفون 16، لكنها تفتقد بعض المزايا الموجودة في هواتف آبل الحديثة.

ويمكن للراغبين الآن في اقتناء هاتف iPhone 16e حجزه من متجر آبل الإلكتروني في الدول التي أتاحت الشركة بيع الهاتف فيها، مقابل سعر يبدأ من 599 دولار للنسخة بسعة 128 جيجابايت في الولايات المتحدة.

أسعار هاتف iPhone 16e في عدة دول

وتتيح آبل هاتف iPhone 16e في الإمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 2600 درهم إماراتي، وفي المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 2450 ريال سعودي، وفي قطر بسعر يبدأ من 2550 ريال قطري.