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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية | توضيح عاجل الآن

التقديم في المدارس الرسمية الدولية
التقديم في المدارس الرسمية الدولية
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية مؤكدة أنها تتمثل في :

  • عدد 12 صورة شخصية حديثة للطفل.
  • شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) + عدد 2 نسخة مصورة.
  • نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.
  • صور من مؤهلات الأب والأم الدراسية.
  • نموذج التقديم لعام 2025-2026 بعد استكمال جميع البيانات.
  • يجب وضع جميع المستندات في ملف أزرق مقاس A4 مع وضع اسم الطفل عليه.

التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. شروط القبول 2025-2026

  • يتم التقديم من يوم السبت 1/3/2025 حتى يوم الاثنين 31/3/2025.
  • شرط السن للمرحلة FS1: يجب أن يكون عمر الطفل 4 سنوات، وألا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا بحلول 1 أكتوبر 2025.
  • يجب ألا يعاني الطالب من أي إعاقات نفسية أو عقلية أو أي إعاقات أخرى تتطلب برامج خاصة.
  • في حالة غياب الوالدين، يجب تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري للمدارس الدولية الرسمية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج في مقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل خاصًا بالتقديم للمدارس الرسمية الدولية.
  • يجب أن يجتاز الطفل التقييم المطلوب، والذي يشمل: (المظهر - النمو البدني - التطور الإدراكي - المعلومات العامة - مهارات التفكير).
  • في حال لم يجتاز الطفل التقييم، لن يتم إجراء مقابلة مع أولياء الأمور.
  • بعد مراجعة المستندات و البيانات التي تم تسجيلها سوف يتم اعادة فتح الموقع مرة اخرى بدء من يوم 12/4/2025 وحتى يوم 19/4/2025 وذلك لمن تتنطبق عليه شروط التقديم لحجز موعد الاختبار الخاص بالقبول بالمدارس الرسمية الدولية
  • عدم حجز موعد اختبار القبول اوعدم حضور الوالدين في موعد المحدد لاختبار القبول، يُعتبر ذلك رفضًا من ولي الأمر لتسجيل ابنه/ابنته في المدرسة، ولن يتم تحديد موعد آخر للمقابلة.
  • تُجرى مقابلة شخصية لأولياء الأمور أو الوصي القانوني للطفل (فقط للأطفال الذين اجتازوا الاختبارات).
  • يجب أن يكون الوالدان (أو الوصي القانوني للطفل) حاضرين للمقابلة الشخصية.
  • يتم قبول الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات.
  • في حالة تساوي درجات اختبار القبول، يكون العمر شرطًا تفضيليًا حيث يتم اختيار الأكبر سنًا.
  • عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد في البريد الإلكتروني يُعتبر رفضًا لتسجيل الطفل في المدرسة.
  • لن يتم التواصل مع أولياء أمور الطلاب الذين لم يجتازوا الاختبارات، ولن يتم توضيح أسباب عدم النجاح.
  • يوقع ولي الأمر على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتوافق عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الوزارة والمؤسسة والمدارس، مع الالتزام بجميع قواعد ومتطلبات القبول.
  • يقر ولي أمر الطالب بأن الطالب غير مسجل في أي مدرسة أخرى، وفي حال كان الطالب مسجلًا في مدرسة أخرى، يكون من مسؤولية ولي الأمر إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى، ولا تتحمل المدرسة الدولية الرسمية مسؤولية عدم تسجيل الطالب إلكترونيًا في حال تأخر ولي الأمر في استكمال الإجراءات.
  • في حالة تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل، يتحمل ولي الأمر المسؤولية والقرارات التي تتخذها المدرسة.
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