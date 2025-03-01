المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية | توضيح عاجل الآن

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية مؤكدة أنها تتمثل في :

عدد 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) + عدد 2 نسخة مصورة.

نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.

صور من مؤهلات الأب والأم الدراسية.

نموذج التقديم لعام 2025-2026 بعد استكمال جميع البيانات.

يجب وضع جميع المستندات في ملف أزرق مقاس A4 مع وضع اسم الطفل عليه.

التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. شروط القبول 2025-2026