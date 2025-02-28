أهلي جدة يفوز 3-2 على الهلال في الدوري السعودي

فاز فريق أهلي جدة على نظيره الهلال، بنتيجة 3-2، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري السعودي.

وسجل هاتريك الأهلي اللاعب إيفان توني في الدقائق 47، 53، 87.

فيما جاء هدفي الهلال عن طريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو (ركلة جزاء) في الدقيقتين 74، 83.

وخاض الهلال، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، متعب الحربي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كايو سيزار، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو.



فيما خاض الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، زياد الجهني

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، جالينو



ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بـ51 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الرابع بـ47 نقطة.