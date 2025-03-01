الزمالك يسعى لتجديد عقد زيزو حتى الاعتزال

أكد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري يحظى باهتمام كبير من إدارة النادي.

وأوضح ميدو، خلال حديثه في برنامج “زملكاوي” مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، أن هناك جلسات مرتقبة مع هؤلاء اللاعبين لحسم موقفهم، مشددًا على أن النادي سيتعامل بشفافية كاملة مع الجمهور بشأن نتائج المفاوضات.

وأضاف أن أحمد سيد “زيزو” يعد من الركائز الأساسية للفريق، وقد حقق إنجازات كبيرة بقميص الزمالك، مما يجعل مسألة تجديد عقده أولوية قصوى للجنة التخطيط ومجلس الإدارة. وأكد أن النادي يسعى للإبقاء على زيزو حتى نهاية مسيرته الكروية، تقديرًا لما قدمه للفريق، ولضمان استمراره كأحد العناصر المؤثرة في تشكيل الزمالك خلال السنوات المقبلة.

وأشار ميدو إلى أن إدارة الزمالك تعمل بجد للحفاظ على استقرار الفريق من خلال تأمين عقود اللاعبين الأساسيين، مؤكدًا أن هناك رؤية واضحة للحفاظ على قوام الفريق وتدعيمه بالعناصر المناسبة. وشدد على أن النادي لن يدخر جهدًا لضمان بقاء زيزو، خاصة في ظل قيمته الفنية الكبيرة ودوره القيادي داخل الفريق.

زيزو مهم

وفي ختام تصريحاته، طمأن ميدو جماهير الزمالك بأن الإدارة حريصة على تحقيق أفضل النتائج في ملف التجديدات، وأن النادي سيواصل العمل لضمان بقاء أفضل لاعبيه في صفوف الفريق للحفاظ على مكانته التنافسية محليًا وقاريًا.