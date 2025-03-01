قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخاوف من استخدام ترامب معلومات حساسة كأداة تفاوض مع بريطانيا
رمضان 2025 ... نصائح لسنة أولى صيام للأطفال
الخارجية الأمريكية: الرئيس الأوكراني عليه الاعتذار عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بتلك الطريقة
في أول أيام رمضان .. استقرار أسعار الدواجن والبيض بالأسواق
زكاة الفطر 2025.. الإفتاء تحدد قيمتها
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
دار الإفتاء: 35 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام
أول يوم رمضان.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 1مارس 2025
الأغرب.. سيارة نادرة من أستون مارتن تُعرض للبيع لأول مرة
بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا
لن تتوقع .. هذه الأسباب وراء زيادة الوزن رغم الصيام في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 أمام الجنيه المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

ثبت سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر 

حيث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.73جنية للبيع   

وفي باقي البنوك، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، كما سجل في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

ويمكن متابعة أسعار العملات بصفة يومية عبر موقع "اليوم السابع"، الذي يقدم تحديثات فورية لأسعار الدولار في البنوك والسوق المصري.

تفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك:

البنك المركزي المصري:

  • 50.59 جنيه للشراء
  • 50.73 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

  • 50.6 جنيه للشراء
  • 50.7 جنيه للبيع

بنك مصر:

  • 50.6 جنيه للشراء
  • 50.7 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

  • 50.61 جنيه للشراء
  • 50.71 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • 50.6 جنيه للشراء
  • 50.7 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

  • 50.62 جنيه للشراء
  • 50.72 جنيه للبيع

بنك البركة:

  • 50.6 جنيه للشراء
  • 50.7 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

  • 50.6 جنيه للشراء
  • 50.7 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم السبت صدي البلد تعرف على سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيلينسكي

زيلينسكي: ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

أحمد السقا

تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2

صورة أرشيفية

بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب يكشف شرطه للقاء زيلينسكي مجددا

ترامب وزيلينسكي

صفقة المعادن .. سر طرد ترامب لـ زيلينسكي من البيت الابيض

دعاء استقبال شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان.. ردده الآن يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

52 دقيقة فارق.. أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025

52 دقيقة فارق.. أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025

رئيس جامعة حلوان

مجلس إدارة نادى جامعة حلوان يعقد اجتماعا لمناقشة خطط التطوير

مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان

القومي لحقوق الإنسان ينظم ورش عمل توعوية بمدارس دمياط

بالصور

رمضان بلا سكر.. كيف تختار مشروبات تجنبك المفاجآت السامة؟

رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟

كيف تتغلب على أعراض نقص الكافيين أثناء الصيام؟.. طرق فعّالة ومجربة

)كيف تتغلب على أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟
)كيف تتغلب على أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟
)كيف تتغلب على أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك.. تجنبها فورًا

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا

الطريقة الصحيحة لعمل الخشاف بالمكسرات: وصفة رمضانية لذيذة وصحية تفتح شهية الجميع

الخشاف
الخشاف
الخشاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد