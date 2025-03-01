ثبت سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر

حيث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.73جنية للبيع

وفي باقي البنوك، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، كما سجل في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

ويمكن متابعة أسعار العملات بصفة يومية عبر موقع "اليوم السابع"، الذي يقدم تحديثات فورية لأسعار الدولار في البنوك والسوق المصري.

تفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك:

البنك المركزي المصري:

50.59 جنيه للشراء

50.73 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

50.6 جنيه للشراء

50.7 جنيه للبيع

بنك مصر:

50.6 جنيه للشراء

50.7 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

50.61 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

50.6 جنيه للشراء

50.7 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.62 جنيه للشراء

50.72 جنيه للبيع

بنك البركة:

50.6 جنيه للشراء

50.7 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: