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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت 1 مارس 2025، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، نستعرض جدول ترتيب الفرق في المسابقة، والذي يشهد منافسة شديدة في المراكز المتقدمة.

مواعيد مباريات اليوم:

جيرونا × سيلتا فيجو:

الموعد: 3:00 مساءً.

رايو فاليكانو × إشبيلية:

الموعد: 5:15 مساءً.

ريال بيتيس × ريال مدريد:

الموعد: 7:30 مساءً.

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو:

الموعد: 10:00 مساءً.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 26:

برشلونة54 نقطة.

ريال مدريد54 نقطة.

أتلتيكو مدريد53 نقطة.

أتلتيك بيلباو48 نقطة.

فياريال44 نقطة.

ريال بيتيس35 نقطة.

ريال مايوركا35 نقطة.

رايو فاليكانو35 نقطة.

ريال سوسييداد34 نقطة.

سيلتا فيجو32 نقطة.

أوساسونا32 نقطة.

إشبيلية32 نقطة.

جيرونا31 نقطة.

خيتافي30 نقطة.

إسبانيول27 نقطة.

لاس بالماس24 نقطة.

ليجانيس24 نقطة.

فالنسيا23 نقطة.

ديبورتيفو ألافيس22 نقطة.

بلد الوليد16 نقطة.

يتصدر برشلونة وريال مدريد جدول الترتيب برصيد 54 نقطة لكل منهما، مع تفوق برشلونة بفارق الأهداف.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويحاول تقليص الفارق مع المتصدرين.

في المنطقة الوسطى، يتنافس ريال بيتيس، ريال مايوركا، ورايو فاليكانو على تحسين مراكزهم.

في أسفل الجدول، يواجه فالنسيا وديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد صعوبات في تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ريال مدريد ريال بيتيس برشلونه ترتيب الدوري الإسباني

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