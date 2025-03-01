ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس

قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت 1 مارس 2025، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، نستعرض جدول ترتيب الفرق في المسابقة، والذي يشهد منافسة شديدة في المراكز المتقدمة.

مواعيد مباريات اليوم:

جيرونا × سيلتا فيجو:

الموعد: 3:00 مساءً.

رايو فاليكانو × إشبيلية:

الموعد: 5:15 مساءً.

ريال بيتيس × ريال مدريد:

الموعد: 7:30 مساءً.

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو:

الموعد: 10:00 مساءً.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 26:

برشلونة – 54 نقطة.

ريال مدريد – 54 نقطة.

أتلتيكو مدريد – 53 نقطة.

أتلتيك بيلباو – 48 نقطة.

فياريال – 44 نقطة.

ريال بيتيس – 35 نقطة.

ريال مايوركا – 35 نقطة.

رايو فاليكانو – 35 نقطة.

ريال سوسييداد – 34 نقطة.

سيلتا فيجو – 32 نقطة.

أوساسونا – 32 نقطة.

إشبيلية – 32 نقطة.

جيرونا – 31 نقطة.

خيتافي – 30 نقطة.

إسبانيول – 27 نقطة.

لاس بالماس – 24 نقطة.

ليجانيس – 24 نقطة.

فالنسيا – 23 نقطة.

ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة.

بلد الوليد – 16 نقطة.

يتصدر برشلونة وريال مدريد جدول الترتيب برصيد 54 نقطة لكل منهما، مع تفوق برشلونة بفارق الأهداف.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويحاول تقليص الفارق مع المتصدرين.

في المنطقة الوسطى، يتنافس ريال بيتيس، ريال مايوركا، ورايو فاليكانو على تحسين مراكزهم.

في أسفل الجدول، يواجه فالنسيا وديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد صعوبات في تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.