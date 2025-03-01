برشلونة يصطدم بعقبات مالية ومنافسة شرسة في سباق التعاقد مع إيزاك

يواجه برشلونة تحديات كبيرة في سعيه لضم ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المنافسة القوية من كبار أندية أوروبا والعوائق المالية التي تعترض طريقه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إيزاك كان هدفًا لبرشلونة منذ يناير الماضي، خاصة مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العمر، حيث سيبلغ 37 عامًا في أغسطس المقبل.

ولكن إتمام الصفقة بات شبه مستحيل بسبب دخول أندية مثل آرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ في سباق التعاقد معه، مما يجعل المنافسة صعبة على النادي الكتالوني.

علاوة على ذلك، يشكل السعر الذي يطلبه نيوكاسل عقبة كبيرة، حيث دفع النادي الإنجليزي 90 مليون يورو لضم إيزاك، ويُتوقع أن يطلب أكثر من 100 مليون يورو لتحقيق مكاسب مالية من بيعه.

كما أن راتب المهاجم السويدي الحالي يصل إلى 18 مليون يورو سنويًا، ومن المرجح أن يرتفع في حال انتقاله إلى نادٍ آخر.

وقد يؤثر موقف نيوكاسل في جدول الدوري الإنجليزي على مستقبل اللاعب، حيث قد يصبح رحيله أكثر احتمالًا إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، نظرًا لرغبته القوية في المشاركة في البطولة القارية.

من الناحية المالية، تعد هذه الصفقة معقدة للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي يخضع لقيود اللعب المالي النظيف. لذا، سيكون النادي بحاجة إلى بيع عدة لاعبين والالتزام بقاعدة 1-1 من أجل تسجيل أي صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.